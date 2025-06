Verstappen: Kvůli trestným bodům svůj přístup k závodění nezměním

Max Verstappen se ve čtvrtek před Velkou cenou Kanady vyjádřil k závěru předchozího závodu ve Španělsku, který nedopadl podle jeho představ, a stejně tak i k tomu, že má nyní již 11 trestných bodů.

Připomeňme, že po většinu závodu v Barceloně bojoval s jezdci McLarenu o vítězství, ale po výjezdu safety caru krátce před koncem velké ceny čelil pilot Red Bullu několika nepříjemnostem, které vyústily v jeho kolizi s Georgem Russellem.

Vše začalo tím, že Verstappenovi Red Bull při poslední zastávce v boxech nasadil tvrdé pneumatiky, které nejspíš měly zásadní vliv na to, že se Nizozemec ocitl po restartu pod velkým tlakem ze strany jeho soupeřů.

Před Verstappena se nejprve dostal Charles Leclerc, se kterým měl navíc kontakt, a o totéž usiloval i George Russell. Úřadující šampion sice atak Brita ustál, ale za cenu výjezdu mimo dráhu. Red Bull tak Verstappenovi nařídil, aby před sebe Russella pustil (nakonec šlo o zbytečný tah, protože sportovní komisaři by jej podle svého vyjádření netrestali), čemuž se sice čtyřnásobný mistr světa podřídil, ale následně opět přidal a střetl se z Russellem.

Verstappen si za svůj manévr vysloužil 10sekundovou penalizaci, která znamenala propad na desátou příčku, a také další tři trestné body.

Celkem má tak Verstappen na svém kontě již 11 bodů a jen jeden bod jej dělí od zákazu startu. První trestné body se přitom budou pilotovi Red Bullu mazat až po GP Rakouska, takže je pro příští dvě velké ceny v ohrožení.

Samotný Verstappen však kvůli tomu nic měnit nehodlá.

„Proč bych také měl? Je to tak, jak to je. Předtím jsem byl na osmi bodech a teď je to jedenáct. Chci říct, že nemůžu jen tak ze všeho vycouvat. Prostě budu závodit jako vždycky. Věřím si,“ uvedl Verstappen, jehož slova cituje Autosport, s tím, že bude závodit tvrdě jako vždy.

Verstappen se rovněž nechal slyšet, že jeho střet s Russellem zavinil špatný odhad.

„Byl to chybný úsudek. Není ale třeba zabíhat do úplných detailů proč, jak a co. Každý dělá v životě chyby. Každý se z nich poučí a jde dál,“ podotkl dále 27letý závodník, který zároveň přiznal, že na incidentu měla svůj podíl frustrace.

„Bylo tam frustrujících několik kol za sebou. Na rovince do mě najel soupeř a ještě předtím jsem málem havaroval...Pak jsem byl vytlačen v první zatáčce a řekli mi, že musím vrátit pozici...Přitom mi to nedávalo smysl. Zkrátka se sešlo několik věcí,“ dodal na toto téma Verstappen.