Verstappen: Kvůli špatnému výhledu z monopostu je snadné netrefit startovní slot

Max Verstappen má pochopení pro Estebana Ocona a Fernanda Alonsa, kteří byli v posledních závodech kvůli nesprávnému zařazení do startovního boxu penalizováni.

V Bahrajnu doplatil na zastavení mimo vyhrazený startovací box před začátkem velké ceny Esteban Ocon, o 14 dní později v Saúdské Arábii byl za obdobný prohřešek stejným časovým trestem penalizován Fernando Alonso.

Dva identické případy provinění vůči startovní proceduře vyvolaly ve formuli 1 diskuzi o tom, zda je třeba tyto přestupy řešit poměrně tvrdými tresty.

Na toto téma se již vyjádřil sportovní ředitel týmu Alpine Alan Permane a nyní také dvojnásobný mistr světa Max Verstappen.

„Výhled z auta je opravdu špatný, což je asi hlavní problém, kvůli kterému nejste občas úplně správně ve vašem startovacím boxu,“ citoval Verstappena britský Autosport.

„Je to bolestivé, když se to stane, ale je to trochu stejné jako s bílou čárou a limity tratě. Myslím, že potřebujeme nějaké pravidlo. Vypadá pak hloupě, když jezdci začnou využívat toho, že budou příliš vpravo či vlevo. Nevím ale, co můžeme udělat lépe,“ uvedl jezdec Red Bullu.

Jeho týmový kolega Sergio Pérez s ním souhlasí a přiznává, že je při trefení startovního slotu potřeba i určitá míra štěstí.

„Je opravdu těžké zjistit, kde přesně jste se zastavili,“ řekl Mexičan s tím, raději úmyslně zastavil dříve, aby čáru nepřejel.

„Podle mého názoru jsem to prostě přehnal a zastavil jsem příliš brzy, ale to člověk netuší, když je v autě. Nevíte, jestli jste jeli příliš vzadu, nebo příliš vpředu. Je dobře, že existuje nějaké pravidlo, ale zároveň je to někdy o štěstí,“ dodal Pérez.