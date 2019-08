Verstappen kvůli rychlému postupu kariérou ve F1 dělal chyby na úrovni F2

Nizozemský pilot přišel do formule 1 v roce 2015. V den prvního závodu sezóny v Austrálii mu bylo 17 let a 166 dní, čímž se stal nejmladším jezdcem, který startoval v závodě formule 1.

Před vstupem do formule 1 přitom strávil jen jednu sezónu v evropské formuli 3 a zimním šampionátu Florida Winter Series, do kterého přišel z motokár.

V prvních letech své kariéry ve formuli 1 měl Verstappen několik incidentů. Nyní však mladý pilot zažívá úspěšné období, kdy ve všech závodech během posledních dvanácti měsíců skončil mezi nejlepšími pěti.

V průběžném pořadí šampionátu mu nyní patří třetí pozice, jen sedm bodů za Valtterim Bottasem. Letos přitom již dvakrát zvítězil.

„Od druhé poloviny loňské sezóny je to dobré. Vždy to může být lepší. V průběhu let se učíte, jak být lepší,“ říká Verstappen.

„Díky zkušenostem, které jsem získal ze závodů, už rozhodně nejsem nováček. Mám za sebou více než 90 startů. Ano, odjel jsem jen jeden rok ve F3 a přesunout se do F1 byl velký skok, takže myslím, že pak uděláte pár chyb, které ostatní možná udělali ve F2,“ dodává.

„Neustále se zlepšuji. Je mi teprve 21 let. Jsem vyrovnanější, vím, kdy přitlačit, kdy zariskovat, kdy radši naopak ne. Snažím se dosahovat výsledků a bodovat.“

V dosavadním průběhu letošní sezóny Red Bull jen jednou vinou technického problému nedojel do cíle, když Pierru Gaslymu v Ázerbájdžánu selhala hnací hřídel.

Verstappen věří, že lepší spolehlivost pohonných jednotek Honda umožnila Red Bullu více zatlačit na svůj vůz.

„Vloni jsme měli mechanická selhání z vozu, ne z pohonné jednotky. Přišly také proto, že jsme neměli možnost testovat je na limitu,“ řekl.

„Honda tráví na dynu velké množství času, a i my jsme přišli na limity našich dílů na autě. To jsme nikdy předtím neměli. Jediný způsob, jak jsme na to přišli, bylo odstoupení. Celá příprava na sezónu je mnohem lepší, proto jsou vůz a pohonná jednotka tak spolehlivé.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan