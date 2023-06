Verstappen kritizuje traťové limity, ničí požitek z jízdy

Vedoucí muž šampionátu se sice vážnějším problémům vyhnul a získal pole position, kvalifikaci si ale příliš neužil.

Max Verstappen (1. v tréninku / 1. v kvalifikaci)

Dvojnásobný světový šampion má nakročeno k dalšímu navýšení svého náskoku ve vedení mistrovství světa. Red Bull by byl za vítězství na domácí trati jistě velmi rád. Verstappenovi však vadily smazané časy kvůli nedodržení traťových limitů.

„Kvůli limitům trati to bylo velmi obtížné. Neděláme to úmyslně, v těchto rychlostech a v rychlých zatáčkách není snadné odhadnout, zda jste nepřejeli přes bílé čáry. Tahle potíž dnes činila problémy řadě lidí, mě nevyjímaje. Bylo to hlavně o přežití, a to i v Q3.

V prvním kole jedete tak nějak na jistotu, abyste si připsali nějaký čas. Trochu vám to kazí radost z jízdy. Přesto myslím, že se nám kolo docela povedlo. Jsem za pole position rád, ale čeká nás velmi dlouhý víkend.

Je nám jasné, že tento závodní víkend bude tak trochu jiný. Ale z dnešního výsledku mám pochopitelně radost. Víme, že auto je rychlé, a to je asi nejdůležitější,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (5. v tréninku / 15. v kvalifikaci)

Hned tři časy v měřených kolech Sergia Péreze ve druhé části kvalifikace byly smazány kvůli přejetí bílých čar. Mexičan tak do top ten v kvalifikaci nepostoupil počtvrté v řadě – k rostoucí nelibosti Christiana Hornera.

„V průběhu druhé části jsme byli trochu zmateni. Pak jsme ale zjistili, že problém je v desáté zatáčce. Poslední kolo jsem měl dobře rozjeté, ale najednou se přede mnou zjevil Albon. Myslím, že jsem ztratil zhruba desetinu nebo víc, ale stewardi to jako blokování neposoudí.

Spoustu věcí můžete ovlivnit sami, ale tady jsem se v závěru posledního kola zasekl za jiným vozem a zaplatil jsem za to. Myslím, že nastavený systém je špatný,“ kritizoval Pérez.