Verstappen: Klíčové bylo předjet Norrise hned na startu

Letošní mistr světa formule 1 Max Verstappen z Red Bullu označil start za klíčový na své cestě za vítězstvím ve sprintu v rámci Velké ceny São Paula.

V rozstřelu rozhodujícím o startovním roštu sobotního sprintu nestačil Verstappen na Landa Norrise z McLarenu.

Lepší start ale jezdci Red Bullu dovolil dostat se v nájezdu do první zatáčky před Brita. Zbytek závodu pak byl zejména o práci s pneumatikami, jelikož většina startovního pole pro sprint zvolila nejměkčí sadu pneumatik.

„Bylo důležité dostat se na startu dopředu. Prvotní rozjezd nebyl nejlepší, ale druhá část startu byla velmi dobrá,“ řekl Verstappen.

„Pak to už bylo jen o managementu. Na této trati je velká úroveň degradace, naše pneumatiky se hodně opotřebovávaly. 24 kol na jedné sadě je hodně. Snažili jsme se proto o udržení vyrovnaných časů na kolo a myslím, že jsme závod zvládli celkem dobře.

„Minulý rok to tu pro nás bylo velmi náročné, letos je to mnohem lepší, nemůžete ale neustále tlačit. Je to o tom udržet pneumatiky pod kontrolou. To se nám povedlo. Je to skvělý start. Myslím, že jsme se během toho závodu hodně naučili a snad se nám něco podobného povede i zítra,“ dodal.

Pérez na startu naopak ztratil

Verstappenův týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez bral ve sprintu třetí místo.

Mexičan ztratil na Verstappena 13 sekund, za druhým Norrisem zaostal o devět sekund. Důvodem jeho velké ztráty na vedoucí dvojici byl přitom podle jeho slov „příšerný start“.

V úvodu sprintu se Pérez propadl z třetího na páté místo. S jezdci Mercedesu Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem, kteří jej předtím předjeli, si ale dokázal poradit a získat své pozice zpět.

„Nebylo to snadné. Měl jsem příšerný start, předjel mě George. Další pozici jsem pak ztratil ve čtvrté zatáčce ve prospěch Lewise. Od té chvíle jsem bojoval. Musel jsem hodně tlačit na pneumatiky. Na konci jsem pak za to zaplatil,“ řekl Pérez.

„Celkově to byl dobrý den, ale bohužel, nebýt špatného startu, byli bychom výše. Problém byl v tom, že jsem se nemohl starat o pneumatiky. Musel jsem tlačit. A víme, že tato trať je na to velmi citlivá. Stálo nás to hodně.“