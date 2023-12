Verstappen jmenoval okruh, který mu v současném kalendáři chybí

V kalendáři formule 1 máme tři závody v USA. V roce 2020 jsme kvůli covidu měli tři závody v Itálii. Kromě Imoly a Monzy se jelo také v Mugellu. Právě tato trať Verstappenovi chybí...

„Pro mě Mugello,“ řekl Verstappen v podcastu Talking Bull, když byl požádán, aby jmenoval závod, který by přidal do kalendáře F1.

„Kvůli layoutu trati. Je tam spousta rychlých zatáček a ve voze F1 je to fajn.“

Mugello v kalendáři příští rok nebude a je spíše nepravděpodobné, že bychom ho v nejbližších letech viděli zpět. Kalendář ale bude mít rekordních 24 závodů. Verstappen bude útočit na čtvrtý titul v řadě.

„Každý rok je trochu jiný. Samozřejmě to také záleží na tom, jak dobré bude auto. Ale myslím, že se také hodně spoléháte na své zkušenosti.“

„Chci říct, že už jste toho v kariéře a v F1 zažili hodně a víte, že pokud chcete bojovat o titul, nejdůležitější je auto. Ale kromě toho musí být vaše výkony velmi konzistentní, a to je něco, o co se musíte znovu pokusit. Každý rok je to nová výzva.“