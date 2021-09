Verstappen: Jet v mokré kvalifikaci bylo zbytečné

Red Bull se rozhodl nasadit pro tento víkend Verstappenovi nové komponenty pohonné jednotky, kvůli kterým byl odsunut na konec startovního pole. Sobotní kvalifikace se jela na mokré trati, která postupně usychala. Red Bull se proto rozhodl nic neriskovat a Verstappen po pár odjetých kolech v kvalifikaci nepokračoval.

„I tak budu startovat poslední, proto pro nás dávalo větší smysl šetřit auto. Bylo pro mě zbytečné dnes odjet více kol, protože zítra bude sucho. Podle předpovědi počasí, kterou máme, je jisté, že bude sucho,“ řekl Verstappen pro Sky F1.

Verstappen věří, že se jeho týmu podařilo vylepšit závodní rychlost jeho vozu RB16B. Nizozemec se ale bude snažit hlavně bodovat.

„Našli jsme dobré nastavení vozu a doufám, že zítra budu bodovat. Samozřejmě se toho může stát spousta.“

Pérez až devátý

Prapor Red Bullu tak v kvalifikaci držel pouze Sergio Pérez. Mexičan ale nedokázal zajet lepší než devátý čas, když jej porazili oba jezdci konkurenčního Mercedesu.

„Situace vypadala opravdu slibně a měli jsme silnou Q1 a Q2. V proměnlivém počasí a podmínkách na trati je ale důležité načasování a když se dívám zpětně, možná jsme mohli hladké pneumatiky zkusit nasadit o kolo dříve,“ řekl Pérez.

„Jak víme, v závodě se může stát cokoliv. Z dneška si můžeme jako pozitivum odnést to, že vůz si na mokru vedl dobře. Do neděle půjdeme pozitivně, hlavním cílem bude mít dobrý start a pak zajet co nejlepší závod.“