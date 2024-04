Verstappen: Jet sprintový závod zrovna v Číně nebyl moudrý nápad

Grand Prix Číny se jela naposledy v roce 2019. Velká cena se tehdy do historie nezapsala pouze tím, že jej vyhrál Lewis Hamilton, ale i tím, že byla zároveň jubilejním tisícím závodem seriálu F1. Následně přišel covid, který zmařil pořádání následujících čtyř ročníků.

Při letošním comebacku F1 do Šanghaje během nadcházejícího víkendu bude součástí programu i sobotní sprintový závod.

S ohledem na specifický harmonogram závodních víkendů se sprintem, který obsahuje jen jeden volný trénink, tak budou jezdci a týmy čelit jedné výzvě navíc, protože v Číně se současnou generací monopostů ještě nikdo nezávodil.

Skutečnost, že F1 vybrala Šanghaj, kde se dlouho nezávodilo, jako jeden ze šesti okruhů, kde se letos pojede sprint, kritizuje úřadující šampion Max Verstappen.

„Je to opravdu moc chytré...,“ prohlásil k tomu ironicky Verstappen, kterého cituje web Motorsport.com.

„Rozhodně to není skvělé, protože pokud jedete na nějaké trati po delší době, nikdy nevíte, co vás čeká. Bylo by lepší, kdyby to byl normální závodní víkend,“ nechal se slyšet pilot Red Bullu, který nepatří k příznivcům sprintů ani obecně.

„Uvidíme, jak si s tím poradíme. Vždycky jsem tam rád jezdil, takže doufám, že začneme dobře a snad nebudeme muset na autě příliš věcí dolaďovat,“ přeje si trojnásobný mistr světa, který v době, kdy v Číně závodil naposledy, měl na svém kontě pouze pět výher. Nyní jich má o 52 více.

„Závodní okruh v Číně je jinak skvělý. Myslím, že je pro všechny jedním z těch oblíbených. Dobře se tam závodí a je to trať, která poskytuje dobré možnosti pro předjíždění, takže z tohoto pohledu dává smysl jet sprint zrovna tam,“ uznal Verstappen, ale zároveň dodal:

„Na druhou stranu je to o tom, co jsme na rozpravě jezdců řekli zástupcům FIA a F1. Není snadné jít s těmito vozy po hodinovém tréninku rovnou do kvalifikace, a to i s ohledem na další pravidla, jako je opotřebování kluzné desky pod podlahou... Není to tedy dobrá volba. Také jsme slyšeli o novém povrchu dráhy. Možná je to vzrušující pro vás doma, ale z pohledu jezdců a inženýrů je to riskantní.“