Verstappen je zvědav, jak se mu vyplatí start na jiné sadě pneumatik

Maxi Verstappenovi z Red Bullu se nepodařilo rozdělit dvojici pilotů Mercedesu ani v Sachíru, kde Lewise Hamiltona nahrazuje George Russell. Brit zaostal za Valtterim Bottasem o 26 tisícin sekundy. Verstappen byl o dalších 30 tisícin za ním na třetím místě. Na rozdíl od nich ale bude startovat do závodu na měkké sadě pneumatik, jezdci Mercedesu zajeli své nejlepší pokusy v Q2 na středně tvrdé sadě.

„Z naší strany to byla dobrá kvalifikace. Samotné kolo je velmi krátké, není tam mnoho zatáček. Jsem rád, že jsem se na třetím místě dostal blízko. Dnes jsem se snažil být co nejblíže. Bylo to vyrovnanější, myslím ale, že to vysvětluje ten tvar okruhu,“ řekl Verstappen.

„Zítra samozřejmě také budeme startovat na jiných pneumatikách, takže bude celkem zajímavé, jak se nám to vyplatí. Jak jsem už řekl dříve, nemáme co ztratit, takže je fajn, že zítra zažijeme trochu zábavy a uvidíme, co dokážeme.“

Albon zůstal v Q2

Verstappenův týmový kolega Alexander Albon, který stále bojuje o udržení sedačky u Red Bullu pro příští rok, vyrazí do závodu na vnější verzi okruhu v Bahrajnu až z dvanácté pozice.

Thajský pilot se letos potřetí nedokázal dostat mezi deset nejrychlejších do Q3.