Verstappen je zklamaný, Albon byl uvězněn za Bottasem

Red Bull věřil, že závod v Singapuru může představovat jednu z nejlepších šancí získat třetí vítězství v sezóně.

Ferrari však překvapilo své soupeře rychlostí v kvalifikaci, když obsadilo první a třetí místo na roštu a na Verstappena zůstalo až čtvrté místo.

Díky dřívější zastávce se Verstappen v závodě dokázal dostat před Lewise Hamiltona, v závěru odolat jeho tlaku a udržet třetí místo.

„Nebylo to dostatečně dobré. Přijeli jsme sem vyhrát, a to se nestalo. Řekl bych, že je to malý budíček. Myslím, že z pohledu výkonnosti je tohle od Rakouska náš nejhorší závod, kde jsme očekávali, že budeme silní,“ řekl Verstappen.

„Myslím, že v závodě to bylo trochu lepší, protože jsem mohl jet za jiným vozem. Nebyl jsem v pozici pro útok, ale alespoň jsem mohl jet za vozy před sebou. Nikdy mi neodjely, všechno to ale bylo o práci s pneumatikami, takže jsme jeli skutečně pomalu. Myslím, že jsme zajeli do boxů v pravý čas, undercutem jsem se dostal před Lewise, to bylo pozitivní, pak to ale bylo jen o tom zůstat v závodě.“

Albon si nepolepšil

Startoval šestý, dojel šestý. Alexander Albon ve své první Velké ceně Singapuru dojel za Valtterim Bottasem na šesté pozici.

„Po většinu závodu jsem se jen staral o pneumatiky, takže to bylo fyzicky lehčí, než jsem čekal. Tlačil jsem asi jen dvacet kol. Místy mi to více připomínalo průvod než závod, bylo to i trochu frustrující, jelikož jsem zůstal celý závod uvězněn za mercedesem,“ řekl Albon.

„Jelikož jsem na této trati nemohl předjíždět, doufal jsem, že by mě mohla pořadím posunout zastávka v boxech, ale nestalo se tak a pak vyjel několikrát safety car. Celkově to ale byl pozitivní závod. Moje rychlost byla mnohem lepší, takže se rozhodně zlepšuji.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson