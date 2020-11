Verstappen je z druhého místa na roštu naštvaný

O 290 tisícin sekundy pilot Red Bullu nestačil na Strolla, který získal svou první pole position v kariéře. Pro závěrečné pokusy přitom jezdci na osychající trati přezuli z mokrých na přechodné pneumatiky.

„Jsem naštvaný, protože celý víkend jsme první, vypadáme velmi konkurenceschopně, a pak to ztratíme v Q3,“ řekl Verstappen.

Útěchou mu přitom není ani jasná porážka Mercedesu, který obsadil až šesté a deváté místo. „Nakonec je mi jedno, kde je Mercedes. Dívám se jen na naši výkonnost a ta v Q3 nebyla dobrá. Proto jsem naštvaný. Nemůžete se dívat na výkon jiných. Abyste zhodnotili svou výkonnost, musíte se dívat na sebe. A v Q3 to evidentně nebylo dobré,“ dodal.

Verstappen také nechápe, proč se po přezutí na přechodné pneumatiky nezlepšil tolik jako ostatní. „Jel jsem rychleji, ale v porovnání s vyvážením předtím jsem neměl takovou přilnavost. Zřejmě to byla správná pneumatika, ale nebylo to tak dobré.“

Albon: Bylo štěstí, že to neskončilo velkou nehodou

Čtvrtý nejrychlejší čas zajel v kvalifikaci druhý pilot Red Bullu Alexander Albon, čímž vyrovnal svůj nejlepší letošní kvalifikační výsledek z Toskánska.

Po kvalifikaci Albon také popsal náročné podmínky, které déšť na kluzké trati přinesl.

„Chápu, proč si to lidé užívají. Kdybych neřídil, užil bych si to také. Mohu vám ale říct, že v autě to není taková zábava jako v televizi. Když přeřazujete v mokru na šestý sedmý převodový stupeň, protočí se vám kola a auto plave po trati, není to sranda,“ řekl Albon pro Motorsport.com.

„Je to nebezpečné. Myslím, že máme štěstí, že jsme dnes neměli velkou havárii. Párkrát to bylo v nájezdu do třetí zatáčky těsné.“