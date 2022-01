Verstappen je v Red Bullu lepší, než byl Vettel, myslí si Marko

Přestože má Vettel na kontě více titulů, podle Marka je úroveň Verstappena dnes už vyšší, než byla v případě Vettela.

„Ano, bezpochyby je,“ řekl Marko pro ServusTV. „V čem nejvíce vyniká? Nepotřebuje přípravu. Když začne pršet, ostatní si dají pět nebo osm kol. Pak vyjede Max a hned v prvním kole zajede nejrychlejší čas.“

„Nebo Džidda – tu trať nikdo neznal. Ostatní kroužili a kroužili. Max vyjel a prásk! Třikrát nejrychlejší čas v sektoru. To je jedna z jeho fascinujících vlastností.“

Když se Verstappen stal ve Velké ceně Španělska 2016 historicky nejmladším vítězem závodu formule 1, Marko řekl, že se z něj v následujících letech stane mnohem vyzrálejší a všestrannější závodník.

„Ano, je o něco méně agresivní, ale dokáže se teď lépe dívat na širší souvislosti. To je důležitý rozdíl. V prvních letech chtěl být Max vždy a za všech okolností nejrychlejší. Nyní se to naučil dávkovat a ukázat rychlost, pokud je to opravdu nutné.“

„Rozdíl je v tom, že tuto vyspělost ukázal už během svého prvního závodu za Red Bull. Dalším důležitým rozdílem je, že pokud jsme před několika lety měli během volného tréninku problém, Max vybouchl a v boxech začal křičet. Někdy si tu netrpělivost vzal s sebou na trať, například když dostatečně rychle neuhnulo nějaké auto o kolo zpět.“

„Nyní je Max mnohem klidnější. Podává konzistentní výkony na mimořádně vysoké úrovni. Je to skutečně výjimečný jezdec.“