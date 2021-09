Verstappen: Je to úžasný pocit získat tady pole position

Verstappen udělal výrazný krok k domácí pole position už prvním pokusem v Q3, kdy zbytku pole nadělil tři desetiny sekundy. V posledním pokusu se výrazně zlepšil Lewis Hamilton, o 39 tisícin ale na svého soupeře v boji o letošní titul nestačil.

„Je to úžasný pocit získat tady pole position. Fanoušci jsou neuvěřitelní. Vůz se velmi dobře řídí a tahle trať je opravdu skvělá,“ řekl Verstappen po kvalifikaci.

„Je to nejlepší startovní pozice, protože předjíždění bude (v závodě) obtížné. Nečekám, že to bude jednoduchý závod. Čeká nás spousta kol. Pneumatiky mají problém v rychlých zatáčkách. Dnešek byl ale dobrý, takže doufám, že to zítra dotáhneme do konce,“ dodal Nizozemec.

Šéf Red Bullu Christian Horner také potvrdil, že Verstappen měl ve třetí části kvalifikace problém se systémem DRS. „Viděli jsme, že na poslední rovince ztratil velké množství rychlosti. Zdá se, že se DRS pořádně neotevřelo, takže tam nechal asi půl desetiny,“ řekl Horner.

Pérez vypadl už v Q1

Už mezi prvními pěti se s kvalifikací rozloučil druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Mexičan obsadil až šestnácté místo.

„Je to velmi frustrující, protože jsme dnes rozhodně měli rychlost, abychom si zajistili první řadu. Zítra to bude velmi náročné, těším se ale, že se pokusím alespoň něco získat a minimalizovat dnešní škody,“ řekl Mexičan.

Pérez také potvrdil, že tým zvažuje vyměnit komponenty pohonné jednotky a "vybrat si" tak penalizaci.

„Přemýšlíme o tom. Zvážíme všechny možnosti.“