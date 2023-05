Verstappen: Je to smolné, ale byla moje chyba, že jsme nezajeli čas

Až devátou pozici obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Miami Max Verstappen. Vedoucí muž průběžného pořadí formule 1 chyboval ve svém prvním měřeném pokusu v Q3 a ostré kolo nedokončil. K zajetí času pak už kvůli Leclercově chybě nedostal příležitost.

„Je to samozřejmě velmi smolné. Zaprvé jsme ale nezajeli kolo, a to byla moje chyba,“ řekl Verstappen.

„Bylo to velmi zrádné. Mezi šestou a sedmou zatáčkou jsem byl trochu mimo stopu. Cítil jsem lehkou nedotáčivost a nedokázal jsem se vrátit do stopy, tak jsem vypustil ten pokus.

„Pak samozřejmě potřebujete trochu štěstí a doufáte, že nebude červená vlajka. Když se ale tak snažíte myslet, tak se to stane. Je to smolné.“

„Celý víkend jsme byli velmi rychlí. Moje kolo v Q2 by i v Q3 stačilo na pole position. Myslím, že to ukazuje, že máme velmi dobré auto. Musíte to ale poskládat dohromady, když na tom záleží, což se nám nepodařilo. A je frustrující, že na tom mám svůj podíl.“

Přesto věří, že v závodě může bojovat se Sergiem Pérezem o vítězství. „Minimálně druhé místo,“ řekl Verstappen k cílům pro nedělní závod.

„Bude to trochu složitější. S rychlostí vozu bychom ale měli mít šanci posunout se vpřed celkem rychle. Doufám ale, že to nebude DRS vláček, protože pak by to byl problém.“

Pérez se může v případě vítězství posunout do čela průběžného pořadí. Verstappena to ale nechává klidným.

„Není to skvělý den, vím ale, že šampionát se nerozhoduje zítra. Už jsem v té pozici byl. Občas se trochu propadnete, neznamená to ale, že tomu tak bude po zbytek roku. Nemůže to být všechno perfektní, i když v to doufáte.“