Verstappen je teď mnohem férovější jezdec, říká Villeneuve

Max Verstappen měl pověst agresivního jezdce. Podle Villeneuva se ale změnil.

„Zdá se, že se stal férovějším,“ vysvětlil Villeneuve pro RacingNews365.com.

„V jeho první sezóně bylo hodně kličkování na rovinkách a tak dále. A to přestal dělat. Vypadá to, že teď už má jako bojovník mnohem lepší rovnováhu v tom, co je fér a co není fér, jak jet a kdy tlačit, kdy netlačit. Zdá se, že je mnohem komplexnější.“

Na otázku, zda vidí ve Verstappenově závodění nějaké slabiny, mistr světa formule 1 z roku 1997 vysvětlil, že se nezdá, že by existovala nějaká konkrétní oblast, v níž by nizozemský jezdec zaostával.

„Letos? Vlastně žádná,“ vysvětlil Villeneuve. „Dokonce i když skončil v Bahrajnu druhý, protože vyjel z trati, vzal to s nadhledem. Řekl si: ‚Dobře, tak jsi vyhrál‘, sezona je dlouhá, je teď velmi vyspělý. Má potenciál, vždy je vepředu, vždy je nahoře."

Villeneuve si myslí, že Verstappen je nyní lepším jezdcem než Hamilton. „V tuto chvíli bych řekl Max, protože Lewis má za sebou příliš mnoho let snadného vyhrávání.“