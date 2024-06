Verstappen je spokojen, Pérez svádí výsledek na Ocona

Verstappen v tréninku zastavil na trati. Byl dotlačen do garáže a poté dále pokračoval. Rozstřel už byl bez problémů a Verstappen získal pro zítřejší sprint první místo.

„Upřímně řečeno, byl to pozitivní den. Jsem spokojený. Den jsme začali dobře, auto bylo opravdu v dobrém okně. Objevil se problém se senzorem, ale ten jsme rychle opravili.“

„Myslím, že do kvalifikace jsme šli s docela silným autem. Mohl jsem tlačit. Samozřejmě se vždy najdou oblasti, kde můžeme být lepší, takže se na to dnes večer podíváme. Ale rozhodně to byl dobrý začátek víkendu.“

Sergio Pérez obsadil sedmé místo se ztrátou 1,3 sekundy na týmového kolegu. Podle Mexičana za to mohl Esteban Ocon. V tomto případě nešlo o blokování, ale o pozici na trati. Jezdci vyjeli do SQ3 na poslední chvíli a dělali si místo. Pérez si ale nemohl nechat na Ocona větší odstup, protože by nestihl najet do měřeného kola.

„Nevím, co Ocon dělal,“ řekl Pérezův závodní inženýr Hugh Bird poté, co jeho jezdec překročil cílovou čáru. „Nevím, proč si Ocon nechal 14 sekund (na Verstappena).“

„Ten chlap je takový idiot,“ odpověděl Pérez v týmovém rádiu.

„Myslím, že jsme udělali dobrý pokrok,“ řekl pak Pérez médiím. „Moje první kolo v SQ2 nebylo ideální, dostal jsem se ve třetí zatáčce příliš hluboko, takže jsem jel znovu a hledal jsem čas. Ale myslím, že jsme dnes byli v mixu.“

„Bohužel nevím, co tam Esteban dělal, musel jet opravdu ppimalu. Poslední kolo jsem zajel v rozmezí půl sekundy od něj a v podstatě jsem neměl šanci. Je to škoda, protože si myslím, že jsme měli slibnější tempo, ale dnes jsme ho bohužel nedokázali maximálně využít.“

„Myslím, že jsme dnes měli být v mixu, ale kvůli okolnostem, které jsme nemohli ovlivnit, jsme neskončili tam, kde jsme potřebovali být. Jsem přesvědčen, že zítra bude lepší den.“