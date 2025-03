Verstappen je s třetím místem spokojen, Lawson se dál trápí

Mistr světa formule 1 z posledních čtyř let Max Verstappen odstartuje obhajobu titulu ze třetího místa, které vybojoval v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie.

Verstappen byl třetí nejrychlejší ve všech třech částech kvalifikace, v Q3 byla ale jeho ztráta na prvního největší. Na nejrychlejšího Landa Norrise jezdec Red Bullu ztratil 385 tisícin sekundy, přesto je s výsledkem spokojen.

„Bylo to dobré. Včerejšek byl celkem náročný, takže dnešní třetí místo beru. Kvalifikační kola jsou vždy velmi vzrušující. Je tu spousta přilnavosti, rychlé zatáčky, to je vždy zábava,“ řekl Verstappen.

„Nikdy to nevypadalo, že jsme z pneumatik dostali maximum, ale ztráta (na McLaren) byla docela velká, takže by to z pohledu pozice nehrálo roli.“

V neděli má v Melbourne pršet, což jsou podmínky, na kterých je Verstappen tradičně silný. „Pro mě je to v pohodě. Sucho nebo mokro. V dešti může dojít k šíleným věcem a může to klouzat, ale je to stejné pro všechny.“

Lawsonovi kvalifikace nevyšla

Zklamáním skončila pro Liama Lawsona jeho první kvalifikace v barvách Red Bullu. Novozélanďan nepostoupil v Albert Parku z první části a obsadil až osmnácté místo.

Lawsona čeká první kompletní sezóna ve formuli 1. U Red Bullu nahradil vedle Verstappena Sergia Péreze. Na kontě má jedenáct startů za AlphaTauri/VCARB v minulých dvou letech.

Už po trénincích bylo jasné, že ho nečeká jednoduchý víkend a kvalifikace to potvrdila.