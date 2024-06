Verstappen je s druhým místem v kvalifikaci spokojen

„Myslím, že v kvalifikaci to vypadalo o něco lépe. Celý víkend jsme se snažili najít správnou rovnováhu pro všechno,“ cituje Verstappena Sky F1.

„S kvalifikací jsem celkem spokojen. V Q3 jsem se hezky vytáhl za Checem (Pérezem), bohužel to ale nestačilo. Tak to někdy chodí, celkově ale můžeme být s výkonem spokojeni, zítra je stále o co hrát.“

Pérez osmý, penalizace jej ještě odsune

Týmový kolega z Red Bullu Sergio Pérez zaznamenal až osmý čas se ztrátou 678 tisícin.

Z Kanady si ale Mexičan přivezl penalizaci odsunu o tři místa za jízdu s poškozeným vozem. Na roštu v Barceloně mu tak bude patřit až jedenácté místo.