Verstappen je s druhým místem v Austrálii spokojen

Pilot Red Bullu strávil více než polovinu závodu na třetím místě. Už v prvním kole si polepšil o jednu pozici, o druhou příčku ale přišel v 17. kole po chybě, kdy si ji vzal zpět Oscar Piastri.

Domácí jezdec v barvách McLarenu ale doplatil na přeháňku v závěru závodu a po chybě přišel o druhé místo, kam se vrátil Verstappen.

Ten se v závěrečných kolech ještě snažil dotáhnout a předjet vedoucího Norrise, cílem ale projel 895 tisícin za ním.

„Byl to náročný závod. Na konci to ale byla zábava. Lando udělal chybu v nájezdu do 6. zatáčky, tam jsem se mu přiblížil a dostal se do DRS. Byl jsem blízko, ale předjíždění je tady velmi obtížné. Ta poslední kola, kdy jsem tlačil a bojoval o vítězství, byla zábavná,“ řekl Verstappen.

Nizozemec se během sílícího deště v závěru dostal na pár kol do vedení, když vyčkával s přezutím na přechodné pneumatiky, zatímco další jezdci z čela zamířili k mechanikům. Nakonec do boxů zajel i on a propadl se zpět za Norrise.

„Začalo trochu pršet, oni (jezdci McLarenu) vyjeli mimo trať, nastala trochu panika. Oni zajeli, já zůstal na trati. První kolo to bylo dobré, pak se ale rozpršelo na druhé straně okruhu a my museli do boxů.

„Myslím ale, že i kdybychom zajeli do boxů o kolo dříve, stále bychom byli druzí. Myslím, že to za ten risk stálo.

„Myslím, že náš výkon je takový, jaký jsem očekával. V prvním stintu jste mohli vidět, že jsme rychlostně ztráceli na McLarenu, stále mám ale o 18 bodů více, než jsem tu získal vloni, takže to beru.“

Lawson svůj první závod za Red Bull nedokončil

Mokrá trať v Albert Parku byla nad síly Liama Lawsona, který měl deset kol před cílem kontakt se zdí a ze závodu musel odstoupit.