Verstappen? Je pro mě inspirací, tvrdí maturant Antonelli

Od minulé neděle již neplatí, že posledním Italem, který dokázal vystoupit v F1 na stupně vítězů, je Jarno Trulli.

Více než 15leté čekání italských fanoušků totiž v letošní GP Kanady ukončil teprve 18letý Andrea Kimi Antonelli, který si po startu ze čtvrtého místa dojel pro třetí příčku.

Antonelli se navíc v Kanadě nechal slyšet, že ho soutěžení s těmi nejlepšími piloty velmi posouvá. Zejména pak pokud jde o čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena.

„Závodění v F1 s dalšími 19 nejlepšími jezdci na startovním roštu vám dává velkou motivaci,“ uvedl Antonelli, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Mít šanci závodit naplno a ukázat, čeho jste schopni, je skvělá vzpruha. Samozřejmě, když jsem viděl, co Max v průběhu let dokázal, zejména ve svých nováčkovských letech, bylo to opravdu ohromující. Je to rozhodně vzor, kterým se inspiruji,“ přiznal mladík z Bologni.

„Už jen možnost závodit proti těm nejlepším je velkou příležitostí. Mít navíc za týmového kolegu někoho, jako je George (Russell, pozn. red.), je také něčím, co vám pomáhá se zlepšovat. George má na tomto výsledku (třetím místě v Kanadě) také zásluhu, protože mi během první části sezony pomohl se rozvíjet a posunout se ještě dál,“ dodal na toto Antonelli, který v současné době nemá pouze závodní povinnosti, ale i ty studentské.

Závodník Mercedesu totiž prochází maturitou, přičemž má za sebou již písemné testy a v příštím týdnu ho čekají ústní zkoušky.

„Šlo to dobře! Nebylo to snadné, ale snažil jsem se ze sebe vydat to nejlepší a teď čekám na výsledek,“ řekl deníku La Repubblica poté, co v tomto týdnu složil zkoušku z italštiny.

„Byl jsem docela nervózní, protože jsem neměl moc času na přípravu, ale musím říct, že jsem se snažil a myslím, že to dopadlo celkem dobře,“ doplnil.