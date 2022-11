Verstappen je připraven na dlouhotrvající bitvy o titul

Ve formuli 1 by neměli závodit jezdci, kteří nejsou připraveni na intenzivní a velmi vyrovnané bitvy o titul, myslí si dvojnásobný mistr světa Max Verstappen.

O svůj první titul mistra světa F1 v loňském roce musel Verstappen bojovat s Lewisem Hamiltonem až do posledního kola posledního závodu v Abú Dhabí v kontroverzním finále, kdy ředitelství závodu uspíšilo restart, aby rozhodující podnik nebyl dojet za safety carem.

Letos, kdy byly vozy postaveny na nových technických pravidlech, Verstappen svůj titul dominantním způsobem obhájil a nedostižný náskok měl už čtyři závody před koncem po Velké ceně Japonska.

„Samozřejmě nemůžete mít drama každý rok. Není to dobré pro mě, není to zdravé pro nikoho v obou týmech,“ řekl Verstappen pro The Guardian.

Kalendář F1 pro příští rok čítá rekordních 24 závodů, ačkoliv nad podnikem v Číně visí otazník. Verstappen si je vědom, že stres a vypětí jezdců může být z toho důvodu vyšší, velké obavy ale nemá.

„Pokud nejste připraveni, pak je lepší skončit, ne? Chci tím říct, že jsme všichni závodníci a milujeme závodění.

„Samozřejmě je hezké mít takovou sezónu, jakou jsem měl vloni, je ale také fajn mít sezónu jako tento rok. Bylo by velmi těžké, kdyby byl každý rok takový jako ten loňský. To se ve formuli 1 ale neděje, takže by to mělo být dobré.“

Podle Verstappenova největšího letošního soupeře Charlese Leclerca z Ferrari nezbývá jezdcům nic jiného, než se připravit na větší a intenzivnější sezóny, které na piloty čekají.

„Myslím, že jsme všichni připraveni na delší sezóny. Doufám, že to bude těsné. Vždy je hezké mít souboj až do konce. Jsem připraven na více závodů a snad i delší souboj.“

Verstappen nečeká, že jeho tým Red Bull bude v příští sezóně tak dominantní jako letos, kdy sám Nizozemec vyhrál rekordních 15 z 22 závodů, další dvě výhry pro Red Bull pak přidal Sergio Pérez.

„Myslím, že to bude vyrovnanější. Lidé mnohem více chápou vozy a postupem času se všechny týmy přiblíží. Víme, že přes zimu musíme opravdu pracovat a snažit se najít výkon, a nejen to. Možná ještě více porozumět pneumatikám, protože ty se pro příští rok trochu změní. Uvidíme, jak to všechno zvládneme.“