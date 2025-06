Verstappen je pouhý jeden bod od zákazu startu. Pozici Russellovi vracel zbytečně

Max Verstappen byl vyšetřován za opuštění tratě a získání výhody. Za tento prohřešek dostal v Džiddě penalizaci 5 sekund, ale to jen proto, že šlo o první kolo. Normálně je za to trest 10 sekund.

Russella pouštěl zbytečně

Verstappen později Russella pustil, ale hned na něj zase zaútočil. Zda by mu to sportovní komisaři uznali jako přenechání pozice nevíme – ve skutečnosti to neřešili. Verstappen totiž pozici vracel zbytečně!

„Vůz 63 (Russell) se pokusil předjet vůz 1 (Verstappen) na vnitřní straně zatáčky 1,“ uvedli v sportovní komisaři v zápise. „Zatímco přední náprava vozu 63 byla v okamžiku nájezdu do zatáčky před zrcátkem vozu 1, jezdec vozu 63 na chvíli ztratil kontrolu nad vozem a srazil se s vozem 1, čímž ho vytlačil ven ze stopy a do únikové zóny.“

„Vůz 1 se vrátil na trať v zatáčce 3 před vozem 63. Vzhledem k tomu, že důvodem, proč byl vůz 1 vytlačen mimo trať, byla ztráta kontroly a následný kontakt s vozem 63, vůz 1 neopustil trať úmyslně.“

Kolize

Při dalším souboji ale došlo ke kolizi. A za to už Verstappen potrestán byl – penalizací 10 sekund, která ho srazila na 10. místo. Kromě toho ale Verstappen dostal 3 trestné body. Celkem jich má 11 a je tak jen jeden bod od zákazu startu v závodě!

První dva body se mu odečtou 30. června – dostal je vloni za kolizi s Norrisem v Rakousku. Do té doby čekají Verstappena ještě závody v Kanadě a v Rakousku.

Pokud nedostane zákaz startu, bude mít po těchto závodech 9 bodů. Další dva se mu odečtou až 27. října.

„Z rádiové komunikace bylo zřejmé, že jezdec vozu 1 byl svým týmem požádán, aby ‚vrátil pozici‘ vozu 63 za to, co považovali za dřívější porušení předpisů ze strany vozu 1, který opustil trať a získal trvalou výhodu (ve skutečnosti jsme později rozhodli, že v souvislosti s tímto incidentem nebudeme podnikat žádné další kroky),“ uvedli sportovní komisaři.

„Jezdec vozu 1 byl zjevně nespokojen s požadavkem svého týmu na vrácení pozice. Při nájezdu do zatáčky 5 vůz č. 1 výrazně snížil svou rychlost, čímž se zdálo, že umožňuje vozu č. 63 předjet. Poté, co se vůz 63 dostal před vůz 1 na vjezdu do zatáčky 5, vůz 1 náhle zrychlil a s vozem 63 se srazil.“

„Srážka byla nepochybně způsobena jednáním vozu 1. Proto jsme vozu 1 uložili časovou penalizaci 10 sekund.“