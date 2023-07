Verstappen je po povedeném dni zvědav na počasí

Lídři šampionátu patří k hlavním favoritům i na Silverstonu. Verstappen byl nejrychlejší v obou trénincích a vůz se zdá být rychlý v kvalifikačním i závodním módu.

Max Verstappen (1./1.)

„Řekl bych, že to byl pro nás celkem povedený den. Na začátku to celkem klouzalo, ale roli v tom nejspíš hrají i vysoce natlakované pneumatiky. Je to pro všechny stejné, nicméně v pomalejších zatáčkách to situaci celkem komplikuje. Celkově ale auto pracuje dobře, za což jsme opravdu rádi.

V obou trénincích jsme byli rychlí. Splnili jsme náš program, dobře vypadaly i závodní simulace. Uvidíme, jaké nás zítra čeká počasí. Také chceme auto ještě trochu vylepšit. Jinak to ale byl pozitivní den,“ myslí si Verstappen.

Sergio Pérez (2./4.)

Zkušený mexický závodník by v Silverstonu rád vylepšil svou letošní bilanci a bojoval o nejvyšší příčky. V sobotu má za cíl boj o pole position.

„Mezi prvním a druhým tréninkem jsme dosáhli dobrého progresu, což mě těší. Zítra snad dokážeme učinit další krok kupředu a bojovat o pole position, to by bylo ideální.

Máme za sebou velmi zajímavý den, kdy jsme si zvykali na novou konstrukci pneu Pirelli. Máme před sebou dlouhou noc, kdy se budeme snažit porozumět, jak s pneumatikami nejlépe naložit.

Na této trati je extrémně důležité zajet dobrý out lap. Myslím, že to zvládneme, v kvalifikaci i v závodě bychom měli být ve slušné formě,“ věří Pérez.