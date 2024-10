Verstappen je odhodlán pokračovat ve svém protestu proti FIA

Během posledního víkendu F1 v Singapuru se Max Verstappen dostal do konfliktu s FIA poté, co jej potrestala za to, že během tiskové konference použil vulgární výraz.

Pilot Red Bullu na trest v podobě nutnosti odpracovat nespecifikovanou veřejně prospěšnou činnost reagoval tak, že v Singapuru až do konce víkendu de facto bojkotoval oficiální tiskové konference FIA (účast na nich je pro jezdce povinná, pozn. red.) tím, že odpovídal maximálně krátce, a následně pro novináře pořádal soukromé tiskové brífinky.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že Verstappen bude v podobné praxi pokračovat i v Austinu.

Ve čtvrtek na tiskové konferenci FIA sice chyběl, jelikož tentokrát nebyl zařazen mezi šest vybraných pilotů, ale pokud se bude muset zúčastnit některého z dalších třech oficiálních brífinků (těch se zúčastní vždy tři nejlepší ze sprintu, kvalifikace a závodu), bude ve svém protestu pokračovat.

„Nic se pro mě nemění,“ prohlásil podle Autosportu Verstappen s tím, že zatím od FIA nedostal žádné podrobnosti k tomu, jakou konkrétní podobu by měl mít trest, který mu byl udělen.

Nizozemec se nicméně nechal slyšet, že se nebrání diskuzi s FIA a jejím prezidentem Muhammadem bin Sulajimem.

„Vždy jsem otevřený k diskuzi, ale z mé strany to v tuto chvíli není tak, že bych já byl ten, kdo by ji měl iniciovat. Žiju si svůj život a jdu dál, nic se nemění,“ poznamenal dále pilot Red Bullu, který je stále přesvědčen o tom, že FIA kauzu zbytečně vyhrotila.

„Takový už je ale svět, ve kterém žijeme. Takových věcí je mnoho. Co se tohoto případu týká, tak je zbytečný. Vím, že se nemá mluvit sprostě, ale souvisí to spíše s komentáři, které hovoří o tom, že by něco takového neměly vidět děti...Když mi bylo pět let, stejně jsem se v životě na žádnou tiskovou konferenci nedíval. Ve škole se říkají mnohem horší věci než tohle, takový je prostě život,“ dodal Verstappen s tím, že pokud s něčím nesouhlasí, tak to zkrátka řekne.