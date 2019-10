Verstappen je nejrychlejší jezdec, který kdy řídil vůz F1, je přesvědčen Button

Max Verstappen pojede brzy svou již 100. grand prix formule 1. Zatím se mu podařilo získat 7 vítězství a 28 pódií. Na titul stále čeká. Podle Jensona Buttona je ale právě Verstappen tím nejrychlejším jezdcem ve startovním poli.

„Myslím, že je nejrychlejším jezdcem, který kdy řídil vůz F1. Opravdu tomu věřím,“ řekl Button rádiu talkSPORT. „Myslím, že je neuvěřitelně rychlý.“

„V uplynulých letech udělal několik chyb, jak byste očekávali od mladého jezdce, ale teď odvádí fantastickou práci. Opravdu si myslím, že má něco zvláštního.“

K šestému titulu mistra světa ale nyní míří Lewis Hamilton. „Je velmi dobrý,“ řekl Button. „Byli jsme tři roky týmovými kolegy, takže jsem z první ruky viděl, jak dobrý je. Jeho přirozená schopnost je fantastická. Je ale v týmu, který dominuje formuli 1.“

„Letos jsem sledoval F1 rád, protože Ferrari a Red Bull měli šanci vyhrát závody a bylo úžasné to sledovat, ale během sezóny byl Mercedes velmi dominantní. Jako jezdec odvedl fantastickou práci. Udělal to, co se od něj žádalo, ale nemůžete ho porovnat s jezdci z jiné doby. Tehdy to byl jiný sport.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene