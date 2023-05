Verstappen je již několik sezon nejlepším pilotem ve formuli 1, říká Horner

Podle týmového bosse Red Bullu je Max Verstappen již nějakou dobu nejlepším jezdcem ve formuli 1.

Týmový šéf úřadujících šampionů z týmu Red Bull Christian Horner má ohledně otázky, kdo je v současné době nejlepším pilotem F1 jasno. Podle něj jím je dvojnásobný mistr světa Max Verstappen.

„Myslím, že je v současnosti nejlepším jezdcem a je jím již poslední tři nebo čtyři roky,“ uvedl Horner v rozhovoru pro web RacingNews365.

Britský manažer navíc míní, že Nizozemec zatím nedosáhl svého jezdeckého vrcholu.

„Stále se vyvíjí a s přibývajícími zkušenostmi se zlepšuje. Jeho vnitřní touha, hlad, dovednosti a všechno, co jsme viděli od prvního dne, je v něm stále přítomno,“ prohlásil Horner na adresu Verstappena, který ve formuli 1 působí devátým rokem.

Stále je motivovaný

Verstappen se občas vyjadřuje kriticky ohledně vývoje F1, především co se nejrůznějších novinek týká. Nizozemci se nelíbí například sobotní sprinty a podobné novoty.

I kvůli tomu se čas od času objeví spekulace o tom, jak dlouho Verstappen ve formuli 1 vydrží. Horner nicméně nemá obavy, že by měl o svého pilota v dohledné době přijít.

„Řekl bych, že Max je typ člověka, který se jednoho dne prostě rozhodne, co chce dělat. Je mu ale 25 let, je motivovaný a hladový po tom, aby dosáhl mnohem víc. Myslím si, že má před sebou ještě pěknou řádku závodních let."