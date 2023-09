Verstappen je i s druhým místem spokojen

Max Verstappen v nedělní Velké ceně Itálie může vytvořit nový rekord v počtu za sebou vyhraných závodů formule 1. Musí k tomu však v závodě na italské Monze předjet Carlose Sainze z Ferrari, který jej porazil v dnešní kvalifikaci.

Mistr světa z posledních dvou let v barvách Red Bullu ztratil na Sainze pouhých 13 tisícin sekundy.

„Byla to dobrá kvalifikace, ve srovnání s včerejškem jsme dosáhli dobrého zlepšení,“ pochvaluje si Verstappen navzdory prohře výkon v kvalifikaci.

„Mohli jste vidět, že každá část kvalifikace byla velmi vyrovnaná. Jsem rád, že jsem dnes skončil druhý. Pokusíme se vyhrát závod.

„Za normálních okolností máme rychlé závodní auto, nejprve si ale užijeme dnešek a budeme se soustředit na zítřek,“ dodal Verstappen, který bude zítra útočit na desáté vítězství za sebou.

Pérez ve třetí řadě

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez skončil se ztrátou 394 tisícin sekundy pátý. Kromě jezdců Ferrari a Verstappena nestačil ještě na George Russella z Mercedesu.

Ve třetí řadě bude Mexičan spolu s Alexanderem Albonem z Williamsu.

„Když uvážím, že jsem přišel o třetí trénink a do kvalifikace jsem šel naslepo, tak to byla slušná kvalifikace,“ řekl Pérez.

„Před kvalifikací jsem nejel na nové (měkké) sadě a nebyl to ideální den, ale tak to je. Naše příprava nebyla ideální, měli jsme ale (v pátek) hodně rychlosti. Vypadalo to skvělé, ale bohužel jsme nemohli ukázat, čeho jsme byli schopni.

„Tyhle věci se mohou stát a jen nám to naruší situaci a máme problémy s nastavením auta. Navíc jsme měli problémy i s motorem, který jsme museli vyměnit.“