Verstappen je i přes nejtěsnější možnou porážku s druhým místem spokojen

Teprve podruhé v historii F1 se stalo, že nejrychlejší čas kvalifikace zajelo více jezdců. Ve Velké ceně Evropy 1997 shodný čas zaznamenali dokonce tři piloti - Jacques Villeneuve, Michael Schumacher a Heinz-Harald Frentzen.

V Russellův prospěch hrálo v Montrealu to, že svůj čas zajel dříve než Verstappen.

„Je to tak, jak to je. Celkově jsme měli dobrou kvalifikaci. Celý víkend pro nás byl zatím náročný, ale druhé místo beru. Před kvalifikací bych to rozhodně bral. Tím, že to na konci bylo tak těsné, to bude také zítra zajímavé,“ věří Verstappen.

Nizozemec si v trénincích často stěžoval na svůj vůz RB20. Druhý páteční trénink prakticky celý vynechal kvůli problému s ERS.

„V Monaku jsem se cítil dobře, ale nebyla to naše trať a nevyšlo nám to. Tento víkend jsme znovu neměli nejlepší přípravu na dnešek,“ dodává Verstappen.

„Bude to zajímavý závod z pohledu pneumatik, jak budou odcházet. Také počasí se často tento víkend mění. Snad to bude vzrušující.“

Verstappen zároveň zatím nemá jasno, zda na Russella zaútočí hned na startu, nebo bude vyčkávat. „Nevím, popřemýšlíme nad tím. Nestresuju se tím.“

Pérez znovu vypadl už v Q1

Podruhé za sebou skončila pro druhého pilota Red Bullu Sergia Péreze kvalifikace už v první části.

„Byla to totální pohroma. Neměl jsem žádnou přilnavost. Hlavním problémem byla zadní část, zadní náprava. Myslím, že to byla velmi zvláštní kvalifikace pro mnoho aut. Nedokázal jsem přimět pneumatiky fungovat. Chvíli trvalo, než jsem pneumatiky zahřál,“ řekl Pérez.