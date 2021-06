Verstappen je frustrovaný, že mu druhou kvalifikaci za sebou pokazily červené vlajky

Sektorové časy v průběhu kvalifikace naznačovaly, že Verstappen bude patřit k nejrychlejším. Svůj poslední pokus však musel vzdát poté, co byla kvalifikace počtvrté přerušena.

„Abych byl upřímný, byla to hloupá kvalifikace. Ale je to tak, jak to je. Jsme stále na třetím místě, máme dobré auto. Po třetím tréninku je to dobrý výsledek,“ řekl Verstappen poté, co v sobotním dopoledním tréninku boural v 15. zatáčce.

„Myslím, že všechno fungovalo dobře. Neustále se ale dějí všechny tyhle blbosti. Je mi to jedno, je to jen smolné. Je to ale městský okruh a tyhle věci se mohou stát.

„Náš vůz je silný, doufám proto, že se v zítřejším závodě budeme starat o pneumatiky a získáme dobré body. Samozřejmě bych radši startoval výš, ale stále je o co hrát. V kvalifikaci jste mohli vidět, že se tu děje spousta věcí, možná se tedy něco stane i v závodě. Doufám v čist start a uvidíme.“

Zklamaný je i Pérez

Dobrá nálada nepanuje po kvalifikaci ani na druhé straně garáže Red Bullu u Sergia Péreze. Mexičan bude stát na roštu až jako sedmý.

„Dnes to bylo velké zklamání. Byl jsem ve skvělém kole. Do čtvrté zatáčky jsem měl náskok tak dvě desetiny na svůj čas a probrzdil jsem. Myslím, že jsem byl až příliš blízko za Landem (Norrisem) a zvedl se vítr. Probrzdil jsem a ztratil kolo. Byl jsem přesvědčen, že z toho dostanu dobré kolo. Po celý víkend jsme silní, ale v Q3, když na tom záleželo, to byla katastrofa,“ řekl Pérez.

„Dnes jsem velmi, velmi naštvaný, protože jsme měli být alespoň v první řadě. Je tu ale spousta pozitiv, měli bychom mít dobrou závodní rychlost.“