Verstappen je frustrovaný po dalším problému s pohonnou jednotkou

Na startu pilot Red Bullu využil problémů Lewise Hamiltona a dostal se na druhé místo. Ve sprintu do první zatáčky ale jeho pohonná jednotka najednou ztratila výkon.

Verstappena následně předjelo několik soupeřů a v nájezdu do druhé zatáčky se připletl ve středu pole do incidentu mezi Kimim Räikkönenem, Pierrem Gaslym a Romainem Grosjeanem.

Problém s motorem měl Verstappen už minulý víkend v Monze, kde také závod nedokončil.

„V zahřívacím kole se motor dostal do anti-stall módu, jel jsem na volnoběh. Měl jsem dobrý rozjezd a objel jsem Lewise. Měl jsem lepší start než Valtteri (Bottas), když jsem ale odjel, motor měl podobný problém jako na Monze,“ řekl Verstappen.

„Neměli jsme žádný výkon a dostal jsem se do situace, kdy jste uprostřed skupiny jezdců. Pak je jednoduché se přimotat do nehody. Ani nevím, co se stalo.

„Neměli bychom ani být v takové pozici. Je skutečně frustrující, že jsme opět odstoupili. Ale je to tak, jak to je. V tuto chvíli skutečně nejsem spokojen, ale nezměním to.“

Gasly: Příliš mnoho aut na jednom místě

Do nehody byl zapojen také překvapivý vítěz posledního závodu na Monze Gasly. Ten řekl, že nehodu zavinili všichni, kteří se snažili bojovat o stejný kousek trati.

„Příliš mnoho aut na jednom místě. Do první zatáčky a následně do druhé zatáčky to bylo divoké. Já byl mezi (Räikkönenem) a Grosjeanem, zůstal jsem v sendviči a kolidovali jsme.“