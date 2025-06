Verstappen je bod od zákazu startu v závodě. Jak jsou na tom ostatní?

Kevin Magnussen se vloni stal prvním jezdcem, který získal 12 trestných bodů a musel vynechat závod v Baku, kde ho nahradil u Haasu Oliver Bearman.

Nyní je blízko zákazu startu Max Verstappen. Pro něj by to mělo samozřejmě vážnější následky, protože by tím přišel o další body v boji o titul mistra světa.

Verstappenovi chybí 1 bod. První dva trestné body se mu odečtou na konci června. Do té doby se pojedou ještě dva závody. Pokud Verstappen získá 12 bodů, čeká ho zákaz startu v nejbližších závodě – tedy v Rakousku, případně ve Velké Británii.

Pokud se nedopustí žádného prohřešku, tak se mu dva body odečtou, ale jeho situace bude i tak napnutá – bude mít 9 bodů a k zákazu startu mu budou chybět tři body – jak jsme viděli v neděli, je možné je získat i za jeden prohřešek.

V této situaci bude Verstappen nejméně do 27. října, kdy se odečtou další dva body. Do té doby se odjede dalších 9 závodů a 2 sprinty.

Kdo by Verstappena nahradil? Je velmi pravděpodobné, že by to byl Isack Hadjar. Pro něj by to byla zajímavá příležitost. Dostal by jen jeden závod. Nikdo by od něj nic moc neočekával a mohl by tak jen překvapit.

Trestné body Verstappena

Jezdec Body (celkem) Body Přestupek Velká cena Expirace Max Verstappen 11 2 Způsobení kolize s Landem Norrisem VC Rakouska 2024 30. června 2025 2 Vytlačení Landa Norrise z trati VC Mexico City 2024 27. října 2025 1 Porušení pravidel virtuálního safety caru VC Brazílie 2024 2. listopadu 2025 1 Zbytečně pomalá jízda v kvalifikačním cooldown kole VC Kataru 2024 30. listopadu 2025 2 Způsobení kolize s Oscarem Piastrim VC Abú Zabí 2024 8. prosince 2025 3 Způsobení kolize s Georgem Russellem VC Španělska 2025 1. června 2026

Ostatní jezdci