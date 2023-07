Verstappen i po penalizaci cílí na vítězství

Lídr šampionátu byl na konci kvalifikace s obřím náskokem nejrychlejší. I po penalizaci se pokusí ještě zvýšit své vedení v celkovém pořadí mistrovství světa.

Max Verstappen (bez času v tréninku / 6. po penalizaci v kvalifikaci)

Nizozemský závodník v kvalifikaci s vysokým náskokem zajel nejrychlejší čas, kvůli překročení maximálního počtu převodovek však odstartuje až šestý. Vzhledem k zajížděným časům však i tak bude patřit mezi favority na vítězství.

„Bylo to těsné. Podmínky byly dost zrádné, trať hodně rychle osychala. V posledním kole druhé části kvalifikace jsem neměl dost sebevědomí a měl jsem velké štěstí, že jsem se dostal do top ten.

V Q3 máte k dispozici dvě sady pneumatiky, takže můžete jet naplno a trochu víc riskovat. To jsem udělal ve svém posledním měřeném kole. Je skvělé opět získat pole position, byť v neděli budu startovat níž. Více jsem dnes udělat nemohl.

Loni jsme měli více penalizací, a přesto jsme vyhráli. Vítězství tak bude naším cílem i tuto neděli. Ale uvidíme i zítra, co nám připraví počasí a jaké nás čeká závodění,“ řekl Verstappen, který věří, že emotivní rozprava s inženýrem Gianpierem Lambiasem nebude mít žádné následky.

Sergio Pérez (5. v tréninku / 2. v kvalifikaci)

Zkušený Mexičan se na startu závodu ve Spa postaví do první řady.

„Bylo to hodně náročné. Čekali jsme, že trať bude mnohem sušší. Asfalt schnul vlastně celou první část kvalifikace. Poté jsme se museli snažit jet v ideální stopě. Ani v Q3 to nebylo úplně ideální. Nakonec to ale dopadlo dobře a pro neděli máme slušnou výchozí pozici.

Vždycky je fajn pocit startovat ze špice, vše se ale rozhodne až v neděli. Snažím se tedy soustředit na co nejvyšší umístění v neděli. Sobota ale bude také zajímavá,“ předpovídá Pérez.