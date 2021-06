Verstappen Hamiltonovi rekordy nezávidí

Lewis Hamilton je ve formuli 1 od roku 2007. Max Verstappen debutoval v roce 2015 a to s nepříliš kvalitními základy. Testování bylo už omezené a Verstappen odjel jen rok ve formulích. Hamilton tak má rozhodně více zkušeností a to také v oblasti boje o titul. Je ale úplnějším, chcete-li kompletnějším jezdcem?

S prvním by Verstappen souhlasil. Nelze popřít, že Hamilton má více zkušeností. S druhým tvrzením má ale jezdec Red Bullu „problém“.

„Nesouhlasím. Ale je to můj názor,“ řekl Verstappen pro Sky Italia. „Ano, je zkušenější, ale to neznamená, že je kompletnější. Je to můj názor a není třeba, aby se mnou někdo jiný souhlasil.“

Jezdec Red Bullu a dvanáctinásobný vítěz velkých cen byl také dotázán, zda svému soupeři nezávidí jeho působivé rekordy.

„Ne, nikomu nic nezávidím. Jsem velmi spokojený s tím, kdo jsem. Mám štěstí, že jsem ve F1 a že žiji takový život, jaký žiji. A nikomu nezávidím a na nikoho nežárlím.“

Verstappen přijel do Baku jako lídr šampionátu. Sezóna je ale dlouhá.

„Doufám, že na rok 2021 budeme vzpomínat jako na dobrý rok,“ řekl Verstappen.

„Samozřejmě doufám, že skončím před všemi, ale nejsem jediný, kdo o tom sní. Musíte žít přítomností. Vím, že musím být rychlý a budeme muset tvrdě pracovat po celou sezónu. Také vím, že spousta lidí už pracuje na roce 2022, ale letos máme dobrou příležitost a budeme muset do toho dát všechno.“