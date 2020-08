Verstappen doufá, že tento víkend opět překvapí

„Vítězství z minulého týdne bylo pro nás a pro Hondu skvělým úspěchem,“ řekl Max Verstappen. „Byl to skvělý výsledek a něco, co jsme neočekávali, ale když závod skončil, bylo jasné, že jsme měli velkou rychlost. Byla to skvělá odměna pro tým, který dal jasně najevo, že pokud budeme neustále tvrdě tlačit, je vítězství možné.“

„Doufáme, že tento víkend budeme i nadále překvapovat, ale musíme pokračovat v práci. Pokud jde o rádio, neočekával jsem, že se věta o babičce tak rozšíří. Bylo to něco, co ze mě jen tak vyšlo. Chtěl jsem na to neustále co nejtvrději tlačit.“

Red Bull během závodu upozornil Verstappena, aby se staral o pneumatiky. Ten řekl, že je to jediná šance, jak být blízko mercedesům a nepojede za nimi jako babička.

„Barcelona je jiný okruh než Silverstone, takže bude potřeba zjistit, zda jsme konkurenceschopní ve srovnání s Mercedesem a musíme také vzít v úvahu dopad, který mohou mít vysoké teploty. Tento okruh je rovněž tvrdý na pneumatiky a nevím, jestli je dokážou v horku udržet.“

„Existuje spousta otazníků, protože tento závod se obvykle jede v květnu, ale opravdu chci závodit. Vítězství z minulého týdne mi dalo spoustu sebevědomí. Nemohu se dočkat, až se vrátím na trať.“