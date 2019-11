Verstappen doufá, že se do boje o titul v budoucnu zapojí také Norris a Russell

„Myslím, že nejde jen o Charlese a mě, jsou tu dobří kluci,“ řekl Verstappen pro Sport Bild. „Lando Norris je velmi talentovaný, je opravdu dobrý.“

„Až ti starší odejdou, tak bude několik jezdců této generace bojovat o titul,“ věří jezdec Red Bullu.

Verstappen také promluvil o netradičním tématu – své oblíbené barvě.

„Modrá je moje oblíbená barva. Pokud je vyprodána, tak bych si vybral stříbrnou. Ale nemá to nic společného s Mercedesem nebo Ferrari, stříbrná vypadá na zdi lépe než červená. Vím o zvěstech a spekulacích, ale mě to opravdu vůbec neovlivňuje.“

„Vím, co musím udělat. Musím jezdit tak rychle, jak umím. To je to, co mě baví. Věci, které přicházejí z vnějšku, mě nezajímají.“

