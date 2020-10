Verstappen doufá, že neskončí jako Fred Flinstone

Honda tento týden oznámila odchod z F1 na konci příštího roku. Red Bull se to dozvěděl samozřejmě dříve, než to Honda prezentovala na tiskové konferenci.

„Bylo cítit, že to přijde,“ řekl Verstappen před Velkou cenou Eifelu. „Samozřejmě to nedáváte najevo, ale pochopitelně jsem to také věděl o něco dříve než to oznámili. Je to škoda, ale z jejich strany je to pochopitelné.“

Honda odejde na konci roku 2021, Verstappen podepsal smlouvu do roku 2023.

„Přišlo to poté, co jsem podepsal smlouvu. Ale nikdy se nezavázali na delší dobu, takže šlo něco takového očekávat.“

„Nikdy si nejste jistí a je to tak i u týmů. Myslím to tak, že s nimi podepíšete smlouvu, ale kdo ví, co se stane za pět let, že?“

„Tak to je. Abych byl upřímný, jak jsem řekl, bylo cítit, že to přijde. Situace ve světe tomu myslím také nepomáhá.“

Podle Verstappena je vzdálenější budoucnost Red Bullu ve hvězdách, ale krátkodobé plány se nemění.

„Myslím, že je to škoda,“ dodal Verstappen. „Ale, jo, musíte chápat jejich důvody. Budeme se dále snažit a to je také to, co řekli.“

„Samozřejmě, že se stáhnou, ale teď se jen tak nezastaví. Stále spolupracujeme, protože máme skvělý vztah. Je skutečně příjemné s nimi spolupracovat.“

„Po zbytek roku budeme pokračovat, a také v příštím roce představíme nový motor.“

„V tuto chvíli nemá smysl o tom přemýšlet. Soustředím se na svou práci a na to, abych jezdil tak rychle, jak jen mohu. Jen doufám, že neskončím jako Fred Flinston, který poháněl své auto nohama...“