Verstappen doufá, že mladí jezdci brzy ukončí nudnou dominanci Hamiltona

„Myslím, že pro sport je dobré, že se nyní objevili mladí kluci a doufejme, že to brzy převezmou,“ řekl Max Verstappen na akci pro nového osobního sponzora CarNext.com.

„Je trochu nudné vidět, jak Lewis vítězí, takže to musíme zkusit změnit. Stárne, takže to v určité chvíli skončí. Ale abych byl upřímný, tak to bude záviset spíše na týmu. Nezávisí to na Lewisovi.“

„Pokud bude Mercedes stále stavět opravdu dominantní auta, tak určitě vyhraje. Musíme se jako tým ujistit, že je dokážeme porazit.“

„Myslím, že jsme na správné cestě. Když vidíte výkon motoru ve srovnání s Mercedesem a Renaultem, jsme nyní velmi blízko k Mercedesu. Pro příští rok je to velmi slibné.“

Verstappen měl v uplynulých týdnech dva mediální „konflikty“. Při tom prvním si vyměnil přes média názory právě s Hamiltonem. Brit v reakci na první kolo v Mexiku uvedl, že Verstappenovi je potřeba dávat vždy prostor navíc. Verstappen na to zase reagoval tím, že podobná slova označil za hloupá.

„Mluvili jsme na startovním roštu. Samozřejmě respektuji Lewise, ale jsme také tvrdí závodníci a někdy to může být trochu těžší. Ale mluvili jsme spolu a vše je v pořádku.“

Druhý incident se týkal Ferrari. Verstappen uvedl, že to v USA Ferrari nejelo, protože přestalo podvádět. Reagoval tak na vydání technické směrnice FIA. Šéfa Ferrari podobná slova nadzvedla ze židle.

„Je to velmi citlivá záležitost, takže se k tomu snažím nevracet,“ řekl Verstappen. „Raději jdu dopředu a nechávám vše za sebou. Zaměřím se jen na Brazílii.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene