Verstappen doufá v nedělní déšť

Verstappen už před víkendem věděl, že ho nečeká jednoduchá práce. Red Bull nasadil novou specifikaci motoru, a dravý Nizozemec tak vystartuje z poslední řady. Pokud by však v neděli zapršelo, nemuselo by to znamenat katastrofu.

„Vlastně jsem hodně nažhavený. Jasně, startujeme z chvostu a čeká nás předjíždění, ale celkově je jasné, že vzhledem k charakteristice okruhu tahle trať není stavěna pro naše auto. Ferrari i Mercedes jsou na rovinkách lepší.

Kdybychom startovali vedle Mercedesu, čistě teoreticky bychom s ním mohli soupeřit. Ale bylo by to těžké. Proč tedy nerisknout penalizaci a nezkusit dojet v neděli třeba na pátém místě? Déšť by byl fajn,“ přiznal Verstappen.

Stále ještě čerstvý Verstappenův kolega se na mokru cítil poměrně dobře. Nakonec na zkušenějšího Verstappena ztratil tři desetiny sekundy.

„Počasí bylo proměnlivé. I proto jsme začínali jen zvolna, ale postupně jsme nabírali sebevědomí. Čekáme, že v neděli bude podobné počasí. Také proto bylo na trati tak rušno, všichni si chtěli jízdu na mokru vyzkoušet. Dnes mi víc seděly krátké jízdy na čas než závodní simulace. Naštěstí ale tuším, co mám změnit, aby se to do neděle zlepšilo.

Zvyknout si na malý přítlak pochopitelně trochu trvá, brzdění je hodně jiné, ale celkově z toho nemám špatný pocit. Pořád se učím a je důležité, abych nechyboval. Uvidíme, co přinese zítřek, ale po dnešku z toho nemám obavy,“ řekl Albon.

