Verstappen: Dosáhl jsem mnohem víc, než o čem jsem kdy snil

Dvojnásobnému mistrovi světa formule 1 Maxi Verstappenovi je teprve 25 let, podle svých slov ale už v životě dosáhl mnohem více, než o čem kdy snil.

Po dominantním loňském ročníku, ve kterém obhájil titul mistra světa, se letos Verstappen může v počtu titulů vyrovnat legendám Ayrtonu Sennovi nebo Nikimu Laudovi. Vítěz 35 velkých cen ale statistiky příliš nesleduje.

„Myslím, že už jsem toho dosáhl víc, než o čem jsem kdy snil. Vždy se ze sebe snažím dostat to nejlepší,“ řekl Verstappen.

„Opravdu nepřemýšlím nad tím, kde jsem ve srovnání mezi těmi nejlepšími z pohledu titulů nebo vítězství. Chci jen dělat svou práci.

„Samozřejmě vím, že mám smlouvu až do roku 2028, takže se chci pokusit s tímto týmem toho vyhrát více. Více závodů a potenciálně titulů.

„Nikdy jsem ale nebyl tím, kdo by měl rád statistiky. Vždy jsem se vrátil ze závodního víkendu a řekl si, že jsem do toho dal všechno a dostal jsem ze sebe maximum, protože pak jsem spokojený. A až přestanu závodit a poohlédnu se na své roky ve formuli 1, tak když se zeptám, jestli jsem z toho opravdu dostal maximum a budu si moct odpovědět kladně, pak budu spokojen.“

Pro Verstappena je důležité vždy v závodě podat co nejlepší výkon, ačkoliv ví, že nemůže vyhrát všechny velké ceny.

„Určitě častěji prohráváte, než vyhráváte! Musíte to zkrátka přijmout. Víte, že formule 1 je taková. Normálně je jen jeden nebo dva týmy, se kterými můžete v tom roce vyhrát závody. Víme, že tento sport je takový,“ uvědomuje si Verstappen.

„Když jsem přišel do formule 1, byl jsem ve středu pole nebo na jeho konci. Vyrovnáte se s tím, protože je to všechno součástí vašeho procesu učení, abyste se potenciálně posunuli do vítězného týmu, což se mi naštěstí podařilo.

„A jakmile pak jste v té pozici, musíte ukázat, co jste se naučili ve středu pole, využít všech získaných zkušeností a vyhrávat ty závody.“

Verstappen s Red Bullem loňské sezóně doslova dominovali. Nizozemec vyhrál patnáct z 22 závodů, přesto ví, že si nemůže dovolit usnout na vavřínech.

„Nemám starosti, protože se musíme soustředit na svou práci. Musíme se pokusit vylepšit vůz. Víme, že jsou tu věci, které vždy můžeme udělat lépe, a to je jediné, co můžeme ovlivnit, takže se na to soustředíme.

„V tuto chvíli je těžké říct (kdo je pro Red Bull největším soupeřem). Při pohledu na poslední závod bylo nejblíže rozhodně Ferrari, spousta věcí se ale může změnit, takže uvidíme.“