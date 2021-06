Verstappen dalším vítězstvím navýšil náskok v čele mistrovství světa na 18 bodů

Pilot Red Bullu ovládal závod od samotného začátku, kdy si po startu z prvního místa pohlídal vedení a postupně začal ujíždět druhému Lewisovi Hamiltonovi.

„Okamžitě jsem cítil dobré vyvážení vozu a bylo dobré starat se hned od začátku o pneumatiky. Cítil jsem, že i na konci jsem v pneumatikách ještě něco měl,“ řekl Verstappen.

Byl to přitom Hamilton, který zastavil jako první. Podle Verstappena se ale Red Bull rozhodl správně, protože už v tu chvíli měli dobrý náskok.

„Oni zastavili o kolo dříve než my. Reagovali jsme na to, pak jsme jen pokračovali a snažili se zajíždět naše stanovené časy. Dnes to opravdu vyšlo.“

Ve druhé polovině závodu si Verstappen dvakrát postěžoval na problém se systémem brake-by-wire. Tým proto Verstappena instruoval, aby nebrzdil, když jede v 10. zatáčce po obrubníku.

Dobrá rychlost Red Bullu na domácí trati Verstappena těší o to více, jelikož už příští víkend bude Red Bull Ring hostit další závod.

„To je velmi pozitivní. Musíme to ale znovu ukázat příští víkend, takže se určitě podíváme na to, co můžeme udělat lépe. Těším se na příští víkend.“

Verstappen dalším vítězstvím navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí na 18 bodů. „Musíme v tom stále pokračovat, stále tvrdě tlačit. Jsem přesvědčen, že můžeme odvést velmi dobrou práci,“ dodal.

Pérez pod stupni vítězů

Půl sekundy dělilo v cíli druhého jezdce Red Bullu Sergia Péreze od třetí pozice Valtteriho Bottase z Mercedesu.

„Dnes to bohužel nevyšlo a je škoda nezískat dvojité stupně vítězů. Potřebovali jsme o jedno kolo navíc a mohli jsme to dokázat. Myslím, že měkká sada byla trochu horší, než jsme očekávali, to nám uškodilo ke konci prvního stintu. Měli jsme také pomalou zastávku, která ovlivnila závod a my jsme dali pozici Bottasovi,“ řekl Pérez.

„Tým se strategií dvou zastávek pokusil o něco jiného, ale zůstali jsme uvěznění v provozu, tak to ale občas je, museli jsme se o něco pokusit.“