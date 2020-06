Verstappen dal vydělat Ferrari. Koupil si nejsilnější vůz z Maranella, se kterým může na silnici

Max Verstappen vloni ostře kritizoval Ferrari. Poté, co v USA přišly rudé vozy o výkon, prohlásil, že „tak tomu je, když přestanete podvádět.“ Později svá slova mírnil a svedl to na špatný překlad, ale Maranellu se jeho prohlášení samozřejmě nelíbilo. Nakonec mu ale do jisté míry dala FIA za pravdu, když oznámila, že s pohonnou jednotkou Ferrari nebylo vše v pořádku.

Trochu narušené vztahy mezi oběma stranami ale nezabránily k učinění velkého obchodu. Podle italské Gazzetty dello Sport si Verstappen objednal vůz Monza SP2 za 1,6 milionů euro. Dostat by ho měl v příštím roce.