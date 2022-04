Verstappen dal Hamiltonovi kolo. Jeho otec Jos si to užíval

Jos Verstappen napsal na webu svého syna krátké shrnutí Velké ceny Emilia Romagna. A superlativy nešetřil.

„Max měl v Imole vynikající víkend. Připadal mi neuvěřitelně silný. Neudělal jedinou chybu, byl si jistý a měl to zcela pod kontrolou,“ napsal Jos Verstappen. „Red Bull jednoznačně udělal krok správným směrem. Samozřejmě jsme věděli, že auto v Itálii dostane vylepšení, ale vzhledem k povětrnostním podmínkám bylo těžké srovnávat. Rozhodně však můžeme konstatovat, že jsme posílili.“

„V sobotu během sprintového závodu jsme viděli první záblesky. Max dohnal Charlese. Znamenalo to, že Ferrari muselo více tlačit na pilu, což je nutilo více využívat pneumatiky. V Itálii Max a Red Bull dostali Ferrari pod tlak, a když je pod tlakem, je snadné udělat chybu. Pokud bez námahy vedete, je tato šance mnohem menší. Ukázalo se, že to byl pro Maxe perfektní víkend.“

Max Verstappen vyhrál všechny závody, které dokončil – tedy dvě vítězství a dvě DNF. Lewis Hamilton má zatím zápis horší – 3., 10., 4. a 13. místo. V Imole ho navíc Verstappen předjel o kolo.

Verstappena se na to samozřejmě zeptali, ale odpověděl diplomaticky, že ho to nepřekvapilo, protože Mercedes je letos pomalý. Pocity z předjetí Hamiltona prý neměl žádné. „Je to tak, jak to je,“ řekl.

To jeho otec byl otevřenější. „Upřímně řečeno, po tom všem, co se stalo loni, jsem si užíval, když jsem viděl, jak Max objíždí Hamiltona. Hamilton to měl opravdu těžké, zatímco jeho týmový kolega George Russell působil vyrovnaněji. Nestává se často, abyste měli příležitost dát Mercedesu kolo.“