Verstappen chce rozdávat fotografie zadního křídla

Toto Wolff po Francii uvedl, že Honda učinila velký krok vpřed. Podle pravidel nesmí výrobce nasazovat v průběhu sezóny nové specifikace pohonné jednotky. Může se pracovat jen na spolehlivosti a to ještě pod dohledem FIA. Nové pohonné jednotky, které dostali jezdci Red Bullu a AlphaTauri ve Francii, tak musí být stejné, jako ty, se kterými jezdili v prvních závodech.

Na otázku, zda Honda mohla z důvodů spolehlivosti provést změny na svých motorech, které by jim umožnily použít vyšší výkonové režimy, Wolff odpověděl: „Nevím. Zajímalo by mě, proč je to takové téma, když všichni víme, že pohonné jednotky musí být homologovány. Opravdu mě překvapuje, že kluci z Red Bullu stále tak hlasitě protestují proti příběhu o pohonných jednotkách. Je to trochu divné.“

Wolff uvedl, že výkon motorů Honda je pouze jedním z důvodů náskoku Red Bullu v posledních závodech.

„Vždy jde o souhru silné pohonné jednotky, velkého přítlaku a fungování pneumatik. Odvádějí velmi dobrou práci. Viděli jsme to už na Ricardu, kde byli schopni jet s menším křídlem a zároveň neztratit mnoho v zatáčkách, takže mají celkově velmi silný balík.“

Verstappen chce ukazovat fotografie zadního křídla

Max Verstappen byl diskusemi o Hondě poněkud unaven. „Příště si přinesu výtisk zadního křídla, se kterým jezdíme, aby byl vidět rozdíl. Předám ho každému novináři. Dostávám teď tak dva, tři týdny dotazy ohledně toho, že jsme na rovince rychlí. A ano, jsme. Ale podívejte se na naše zadní křídlo, nemyslím si, že je úplně stejné.“

„Honda nepochybně odvedla ve srovnání s loňským rokem skvělou práci, ale od našeho prvního motoru až po motor, který máme v autě teď, je to všechno o zlepšení spolehlivosti a žádná jasná výhoda v čistém výkonu. Příště zapnu tiskárnu a rozdám pár fotografií.“