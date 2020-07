Verstappen chce napravit smůlu z prvního rakouského závodu

Max Verstappen (2./1.)

Před týdnem Verstappen odstoupil a musel si tak nechat zajít chuť na hattrick na Red Bull Ringu. Volné tréninky na GP Štýrska mu však vyšly náramně, v prvním byl druhý, odpolední trénink pak zakončil nejrychlejším časem dne.

„Cítím se mnohem lépe než minulý pátek. O autu jsme se toho hodně naučili. Minulý týden jsme nebyli moc spokojeni, tak jsme provedli pár změn. Zatím se zdá, že se to vyplatilo.

Vypadá to, že jsme nabrali správný směr. Nevím, jestli už máme dostatečně dobré auto na vítězství. To se dozvíme až v neděli. Napoví nám už zítřek, ale určitě už teď můžeme říct, že se to vyvíjí mnohem lépe,“ řekl Verstappen optimisticky.

Alexander Albon (6./7.)

Albonovi se v trénincích dařilo o něco hůře, dvakrát se dostal do smyku a na svého týmového kolegu ztratil přes sedm desetin. I on ale míní, že se Red Bull znatelně vylepšil:

„Na konci tréninku jsem byl na jednom výjezdu ze zatáčky moc zbrklý. Nebylo to nic vážného, prostě mi ustřelila záď vozu. Max má za sebou velmi dobré tréninky a v autě se cítí skvěle. Snad se od něho můžeme něco naučit a posunout se dopředu.“