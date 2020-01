Verstappen chce napodobit Vettela. Horner očekává těsnou sezónu

Max Verstappen po Novém roce prodloužil smlouvu s Red Bullem do roku 2023 a nyní chce konečně zaútočit na nejvyšší příčky. Optimismus Red Bullu rozhodně neschází.

„Je velmi pěkné být v týmu, je to opravdu příjemné, zábavné, což jsou věci, které jsou podle mě v týmu také důležité,“ řekl Verstappen pro Autosport.

„Všichni spolu dobře spolupracují. A všichni chceme vyhrát. Máme mentalitu vítězů.“

Verstappen uvedl, že chce napodobit Sebastiana Vettela – konkrétně vrátit Red Bull zpět na vítěznou dominantní vlnu, na které byl v letech 2010 až 2013, kdy vyhrál čtyři tituly v řadě.

„Všichni na trati a v továrně jsou také motivováni, aby všem ukázali, že se můžeme vrátit k vítězným dobám dominantního Red Bullu.“

Na dotaz, zda má Verstappen okolo sebe v Red Bullu to, co má Hamilton v Mercedesu, reagoval: „Jo. Všichni pracujeme na stejném cíli.“

Verstappen od první sezóny v Red Bullu spolupracuje se závodním inženýrem Gianpierem Lambiasem a věří, že tohle spojení zatím „fungovalo skutečně dobře“.

„Myslím, že jsme oba přímočaří. Jsme velmi upřímní a můžeme si navzájem říct, že jsme odvedli špatnou práci.“

„Je to také člověk, který příliš nemluví. Nemám rád někoho, kdo mluví jen proto, abych mluvil, dával mi další zprávy, protože u mě to prostě nefunguje. A on je úplně stejný, takže se mu to také líbí.“

„Krátká a rychlá komunikace je pro mě nejlepší a za ta léta se také navzájem poznáte, strávíte spolu hodně času. Někdy si myslím, že ví, co řeknu, než to řeknu.“

Horner očekává těsnou sezónu

Christian Horner letos očekává těsnou sezónu a pěknou bitvu mezi Mercedesem, Red Bullem a Ferrari.

„Pokud někdo nevytáhne králíka z klobouku, myslím, že jsme připraveni na opravdu vzrušující rok mezi Mercedesem, Ferrari a námi,“ řekl Horner pro Motorsport.com. „Mohla by to být skutečná klasická sezóna.“

„Máme kontinuitu ve všech aspektech nadcházejí sezóny – u jezdců, pravidel, dodávky motorů, pravidel okolo motorů.“

Podle Hornera by právě kontinuita mohla Red Bullu vyhovovat.

Foto: Getty Images / Mark Thompson