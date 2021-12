Verstappen chce, aby bylo finále spravedlivé pro všechny. Teď tomu tak není, říká

Max Verstappen dostal v Džiddě penalizaci 5 sekund za to, že v souboji s Hamiltonem vyjel mimo trať a získal tak výhodu.

„To, co jsem udělal já, abych se ubránil, udělali i další dva kluci a nebylo to ani zaznamenáno, nebo že by přišel trest,“ řekl Verstappen.

„Nerozumím tomu, protože si myslím, že jsem jen tvrdě závodil. To, co se stalo mně, si nezasloužilo žádný trest. Ti další dva, kteří to udělali, žádný nedostali, takže je jasné, že ho dostanu jen já."

„Samozřejmě, že když se bojuje vpředu, tak jsou lidé asi trochu kritičtější, ale já tomu nerozumím.“

Verstappen navíc dostal penalizaci 10 sekund za kolizi s Hamiltonem. Jacques Villeneuve označil závod za „půjčovnu motokár“.

Charles Leclerc z Ferrari ve čtvrtek řekl, že si myslí, že Verstappen „překročil limit“, zatímco Lando Norris si na tiskové konferenci dělal legraci, že vybržďování má za následek pouze 10sekundovou penalizaci, a na dotaz, co si myslí o incidentech, řekl „bez komentáře“.

„Kritika se nakonec vždy objeví,“ řekl Verstappen. „Ale myslím, že z mé strany je nespravedlivé, že se ke mně přistupuje jinak než k ostatním jezdcům. Je jasné, že jiným jezdcům to projde, mně ne. Myslím, že to je tady trochu problém.“

Na otázku, zda by po penalizacích změnil způsob, jakým bude závodit v závěrečném závodě, odpověděl: „Upřímně řečeno, jediné, co žádám, je, aby to bylo spravedlivé pro všechny. V tuto chvíli to zjevně tak není.“

„Ale jak jsem řekl, nemám pocit, že bych to dělal špatně. Je jasné, že když to dělají ostatní, není to špatně, tak proč by se to mělo měnit, když ostatní mohou takto závodit. Myslím, že by každý měl mít možnost takto závodit.“

Verstappen jako příklad rozdílného zacházení uvedl jak svůj trest za vyjetí v první zatáčce, tak i nečinnost, když byl Hamiltonem vytlačen při souboji o vedení v poslední zatáčce.

„Ostatní dělají úplně to samé a nic nedostanou, protože jsme oba byli mimo trať. V první zatáčce jsme byli mimo bílou čáru a ano, nějak usoudili, že to byla moje chyba, s čímž nesouhlasím.“