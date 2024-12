Verstappen: Celý víkend jsme nenašli správné nastavení

Divokým způsobem zakončil letošní mistr světa svůj první pokus ve třetí části kvalifikace. Na výjezdu z poslední zatáčky se dostal jeho red bull do smyku a Verstappen měl co dělat, aby neskončil v boxové zdi. Přesto dokázal zajet dokonce nejrychlejší čas a zajistit si průběžnou pole position.

Verstappen přitom jako jediný absolvoval první pokus v Q3 na nové měkké sadě pneumatik. Ve druhých pokusech, pro které také nasadili novou měkkou sadu, se ale řada jezdců dokázala zlepšit a Verstappen se propadl na páté místo za oba mclareny, Carlose Sainze a překvapivě i Nica Hülkenberga. Pilot Haasu byl ale vyšetřován za předjíždění na výjezdu z boxů a nakonec dostal penalizaci tří míst, čímž se Verstappen posunul do druhé řady na čtvrté místo.

„V jednu chvíli, kdy jsem mířil proti zdi, jsem si říkal: 'Tohle může být docela pikantní, ale není to rychlé',“ řekl Verstappen po kvalifikaci novinářům.

„Celý víkend jsme ale nenašli to správné nastavení. V Q1 a Q2 jsme možná vypadali dobře, jezdci ale většinou vypouštěli své pokusy, měli nové pneumatiky a vždy na začátku každé části byli jezdci za mnou na použitých pneumatikách, když já nasadil nové.

„Q3 už byla dobrá, ale ne tak, jak bych chtěl. V některých zatáčkách to bylo neustále složité a bylo těžké jet vyrovnaně. Snažil jsem se v některých zatáčkách upravovat nastavení, v další zatáčce se ale stalo něco jiného, co to zkomplikovalo. Přední část vozu byla lepší (než v trénincích), což bylo trochu pozitivní, ale je to změna vyvážení při průjezdu zatáčkou, která nás trochu omezuje.

„Měl bych být v první řadě, ale není to špatné, jelikož víme, že když se nám podaří vyřešit naše problémy, získáme hodně času na kolo. Pro příští rok na tom musíme zapracovat, ale věřím, že máme rychlé auto.“

Pérez desátý

Do třetí části kvalifikace se podruhé za sebou dostal také Sergio Pérez, který byl ale nejpomalejší z nejlepší desítky.