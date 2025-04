Verstappen: Celý víkend je složitý

Vítěz posledního závodu v Japonsku se mezi nejrychlejší neřadí celý víkend. Poté, co v prvním tréninku přenechal svůj monopost Ajamu Iwasovi, skončil Verstappen v pátek večer sedmý a dnes ráno osmý.

Do třetí části kvalifikace pak jezdci Red Bullu postoupili jako nejpomalejší na devátém a desátém místě. Verstappen udělal v průběhu kvalifikace několik chyb a do druhé i třetí části musel postupovat až posledním pokusem.

Ani v prvním pokusu třetí části nezajel Nizozemec ideálně první sektor a v posledním pokusu nestačil na lepší než sedmé místo.

„Celý víkend je složitý. Mám problémy při brzdění, také přilnavost je špatná. Mám pocit, že kvůli přilnavosti pneumatik jsme úplně rozházeli nastavení vozu a nic nám nedává jasný směr. Myslím, že to ukazuje, že bojujeme také s dalšími věcmi,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Netuším, jak bude (extra sada tvrdých pneumatik, kterou ušetřil pro závod) fungovat. Myslím, že opotřebení bude docela vysoké, ale i na tvrdé směsi je mechanická přilnavost celkem nízká, takže budeme více klouzat a netuším, jak to dopadne.

„Jen se pokusím udělat maximum. Je to pro nás náročný víkend. Zítra se pokusím získat co nejvíce bodů, to se snažím každý víkend, takže zítra to nebude jiné, ale nemám tušení, jak na tom budeme se závodní rychlostí. Budeme uprostřed balíku, takže snad zažijeme nějaké vzrušení.“

Cunoda poprvé za Red Bull v Q3

Júki Cunoda se poprvé po svém přestupu do Red Bullu probojoval až do třetí části kvalifikace, kde byl ale výrazně nejpomalejší a obsadil desáté místo.

Japonec se letos do Q3 podíval už v Austrálii a Číně, kdy ještě působil v týmu Racing Bulls. Po Japonsku minulý týden, kde v roli týmového kolegy Verstappena poprvé nahradil Liama Lawsona a skončil až patnáctý, se na okruhu v Bahrajnu s Red Bullem vrátil do nejlepší desítky.

V ní ale zaostal. Se ztrátou 1,462 sekundy na nejrychlejšího Oscara Piastriho skončil půl sekundy za devátým Lewisem Hamiltonem. Přesto je s výsledkem spokojen.

„Beru to. Jako jezdec pochopitelně chcete více, ale když uvážím, co bylo v tréninku a že je to teprve můj druhý závod, tak to beru. Je to jen náročné. Není snadné držet se v okně, ve kterém tohle auto funguje. To okno je celkem malé,“ řekl pro Sky Sports F1 Cunoda.

„Zkouším spoustu věcí, abych byl v tom okně konstantně. Je přirozené, že se to bude střídat, což se dělo v tréninku. Nebudu na to tlačit a budu se zlepšovat krok po kroku.“