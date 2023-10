Verstappen: Být trojnásobným mistrem světa je neuvěřitelné

Max Verstappen je trojnásobným mistrem světa formule 1. Třetí trofej za poslední tři roky si pilot Red Bullu zajistil druhým místem ve sprintu v rámci Velké ceny Kataru.

Aby se ze třetího titulu mistra světa F1 v řadě radoval už po sprintu, stačilo Verstappenovi dojet v sobotním krátkém závodě na šestém místě. O titulu bylo jasno už v polovině závodu, kdy po kolizi s Estebanem Oconem a Nicem Hülkenbergem ze závodu vypadl Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, jeho největší soupeř.

Stejně jako například Lando Norris se Verstappen po startu propadl, když se před něj dostali jezdci na měkčí sadě pneumatik. Ta však postupně ztrácela svou výkonnost a na ní jedoucí piloti jako George Russell nebo dvojice Ferrari se ve druhé polovině závodu začala opět propadat.

„Nebylo to jednoduché, protože jsme byli na střední sadě a kolem nás byli někteří jezdci, kteří startovali na měkké. Ti měli na začátku lepší přilnavost,“ řekl Verstappen.

„Dělal jsem všechno, abych se pokusil držet (Piastriho), ale on jel velmi dobře. Byl to vzrušující závod, jen škoda safety carů, celkově to ale byla zábava.“

Verstappen se třetím titulem zařadil po bok Sira Jacka Brabhama, Sira Jackieho Stewarta, Nikiho Laudy, Nelsona Piqueta a Ayrtona Senny.

„Je to úžasný pocit. Je to neuvěřitelný rok, skvělé závody a jsem velmi hrdý na práci, kterou tým odvedl.

„Je tak příjemné být součástí této skupiny lidí, být trojnásobným mistrem světa je neuvěřitelné.“