Verstappen: Byla to zábava, jednou za čas takové závody potřebujete

V deštěm zdramatizované Velké ceně Kanady si Max Verstappen z Red Bullu dojel pro 60. vítězství ve formuli 1. Pod kontrolou za sebou do cíle dovezl na druhém místě Landa Norrise a třetího George Russella.

Nizozemec se do čela pořadí dostal během safety caru, který vyjel ve 25. kole po nehodě Logana Sargeanta. Právě proměnlivé počasí a s tím související incidenty závod v Montrealu zdramatizovaly.

„Byl to docela šílený závod. Událo se spousta věcí a my jsme opravdu museli mít navrch. Myslím, že jako tým jsme si dnes vedli velmi dobře. Zůstali jsme klidní a myslím, že jsme do boxů zajeli v pravou chvíli,“ řekl Verstappen.

„Safety car nám zahrál hezky do karet, ale i poté jsme celkem v pohodě kontrolovali náskok. Byla to zábava, jednou za čas takové závody potřebujete,“ dodal Nizozemec, který tak dal zapomenout na nepovedený závod v Monaku před dvěma týdny.

Pérez odstoupil

Naopak druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez po Monaku neviděl cíl ani v Kanadě.

Mexičanovi na okruhu Gillese Villeneuva chyběla rychlost. Po až šestnáctém místě v kvalifikaci se Pérez nedokázal v závodě výrazněji posunout vpřed. 17 kol před cílem pak s poškozeným zadním křídlem odstoupil.